МиГи с "Кинжалами" впервые задействуют на "Авиадартсе"

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Фото © Kremlin.ru

Авиакомплекс Воздушно-космических сил России появится в эпизоде розыгрыша "Авиамикса" на Армейских международных играх.

ВКС России используют новейший авиакомплекс "Кинжал" в ходе тактического розыгрыша "Авиамикса". Это произойдёт 10 августа на полигоне Дубровичи Рязанской области в рамках Армейских международных игр, подтвердили в пресс-центре игр.

Самолёты МиГ-31К во взаимодействии с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ обеспечат прикрытие действий штурмовой авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов условного противника, — рассказали в пресс-центре.

Авиакомплекс "Кинжал" — это истребители МиГ-31К с новейшими крылатыми гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них участвуют 5000 человек из 37 стран. Соревнования проходят на 21 полигоне разных государств.

Ранее мы рассказывали о поездке президента Владимира Путина в Ахтубинск, где он лично осмотрел истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

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