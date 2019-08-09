Появилось видео момента страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

В результате аварии погибло три и пострадало 44 человека, были госпитализированы 11 детей.

Момент смертельного ДТП с автобусом в Новороссийске попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как автобус на полном ходу таранит поворачивающий автомобиль. После столкновения автобус срывается с моста в обрыв.

Как сообщал Лайф, ДТП произошло вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Лайф публиковал список погибших и раненых. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту. Водитель автобуса задержан.