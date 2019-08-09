Дональд Трамп назвал один из своих главных страхов

По признанию президента США, он не употребляет спиртное, поскольку боится повторить судьбу своего брата, скончавшегося из-за алкоголизма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него на генетическом уровне присутствует склонность к алкогольной зависимости. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post. В доказательства Трамп привел историю жизни своего старшего брата Фреда, скончавшегося в 1999 году от проблем со здоровьем, вызванных алкоголизмом. Потому пристрастие к алкоголю и шанс повторить судьбу брата является одним из страхов президента США.

— Он был таким красивым, и я видел, что алкоголь физически делал с ним. И это тоже повлияло на меня, — признался во время разговора о брате американский лидер.

Президент США отметил, что с большой вероятностью, он бы сейчас не был главой государства, если бы хоть раз употребил алкоголь.

— Допустим, я бы начал пить. Вполне возможно, что я не говорил бы с вами прямо сейчас, — подытожил Трамп.

Как сообщал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп уже неоднократно рассказывал, что якобы за всю жизнь ни разу не прикоснулся к спиртному, а если бы это произошло, то он был бы "самым ужасным в мире".