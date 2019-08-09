В Великобритании в семью взяли шестилапого лабрадора

Передняя пара лап у лабрадора раздваивается, он передвигается прыжками, как кенгуру.

Labrador puppy born with SIX legs is named Roo because she hops on her back paws like a kangaroo | Daily Mail Online https://t.co/VvRcBPsGX4 via @skinnergj — Dougy's Daily Digest (@skinnergj) 8 августа 2019 г.

Семья медсестры Лорен Сэлмон из британского города Кент решила взять у заводчиков шестилапого восьминедельного чёрного лабрадора. Владельцы необычного питомца побоялись, что такого зверя решат усыпить. Об истории сообщает The Daily Mail.

Щенка назвали Ру, в честь кенгурёнка из диснеевского мультфильма.

Собаку отвели к ветеринарам, и доктора решают, что нужно сделать, чтобы она могла ходить. Помимо необычного лабрадора в семье ещё живут джек-рассел-терьер, две кошки и два кролика.

Однако не всем питомцам так везёт с хозяевами. В США живодёр искалечил собаку до смерти, чтобы жить на пожертвования от благотворителей.