Под Ростовом из изолятора сбежал опасный преступник

В полиции отмечают, что при обнаружении его не стоит пытаться задерживать самостоятельно.

Сотрудники полиции Ростовской области разыскивают обвиняемого в жестоком убийстве Данила Иванова, который сбежал из Миллеровского изолятора временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как уточняет местное издание 1Rnd.ru, 25-летний злоумышленник, ранее судимый за кражу, жестоко расправился с мужчиной в Тарасовском районе. Сначала Иванов убил его, а после пытался отрезать ему голову.

Вероятно, подчёркивает издание, мужчина совершил данное преступления для того, чтобы придать себе авторитет в криминальных кругах. После совершённого им убийства Иванов скрывался на территории Украины, однако благодаря работе сотрудников уголовного розыска он был экстрадирован на родину, после чего его отвезли в ИВС. Однако ему удалось оттуда сбежать.

В региональном управлении Министерства внутренних дел России подчеркнули, что преступник очень опасен и при встрече с ним не стоит пытаться задержать его самостоятельно. Всех, кто видел злоумышленника, просят обратиться в полицию.

Ранее Лайф писал, что в Краснодарском крае опасный преступник совершил побег при конвоировании.