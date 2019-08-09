Опальный экс-премьер Киргизии вернулся на родину на фоне ареста экс-президента

Омурбек Бабанов обвиняется в призывах к разжиганию межнациональной розни, а также подготовке госпереворота. Он почти полтора года находился за рубежом.

Бывший кандидат в президенты Киргизии экс-премьер Омурбек Бабанов вернулся на родину, где против него возбуждены сразу два уголовных дела. Политика в аэропорту Бишкека Манас встретили сторонники и журналисты.

— Главное на текущий момент — это мир и спокойствие в нашей стране. Моему приезду никто не препятствовал. Спасибо всем, кто меня встретил, — обратился Бабанов к сторонникам.

Политик добавил, что Госкомитет нацбезопасности предупреждал его о привлечении к уголовной ответственности в случае возвращения в Киргизию, но он "готов ответить в рамках закона".

Бабанов почти полтора года проживал на территории России. В Киргизии он обвиняется в призывах к разжиганию межнациональной розни и причастности к подготовке насильственного захвата власти и массовым беспорядкам после завершения президентских выборов в 2017 году.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решением суда арестован до 26 августа.