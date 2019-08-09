На похоронах Вилли Токарева замечен двойник Порошенко. Но это не точно

В Москве провожают в последний путь легендарного шансонье Вилли Токарева. Прощание с певцом состоялось в храме Святителя Николая в Котельниках, а похоронят его на Калитниковском кладбище. За церемонией прощания внимательно следят не только в России или в Америке, где он прожил около 20 лет и тоже был весьма успешным, но и в странах постсоветского пространства, где знают и помнят его песни. А на Украине и вовсе ажиотаж. Пользователи соцсетей разглядели в одном из гробовщиков двойника Петра Порошенко.
— Бывший президент Украины лишился работы и теперь занялся похоронами, — приводят комментарии пользователей украинские СМИ.
Напомним, исполнитель песен в жанре "русский шансон" Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, артист последний месяц жизни провёл в больнице, где лечился от онкологического заболевания.
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