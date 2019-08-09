Клинцевич назвал элементом гибридной войны карту с "японскими" Курилами

По мнению парламентария, Токио пытается выбить российских спортсменов из равновесия, создать ажиотаж.

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал обозначение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 запланированной провокацией. По его мнению, действия организаторов ОИ направлены против российских атлетов.

— Они пытаются выбить наших спортсменов из равновесия, создать ажиотаж, устроить какие-то разговоры и привлечь разных людей. Это всё элементы так называемой гибридной войны, которая давно ведётся против России, в которой завязаны спорт и искусство, — объяснил сенатор в беседе с "360".

Клинцевич считает, что организаторы должны извиниться за провокацию и опровергнуть размещённую на сайте неправильную информацию. Он напомнил, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в состав России. Москва не собирается "ей торговать и эту тему обсуждать", добавил сенатор.

Ранее Лайф рассказывал, что в разделе маршрута олимпийского огня на сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы "отнесены" к префектуре Хоккайдо.