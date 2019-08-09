Клинцевич назвал элементом гибридной войны карту с "японскими" Курилами

25

Франц Клинцевич. Фото © Совет Федерации

По мнению парламентария, Токио пытается выбить российских спортсменов из равновесия, создать ажиотаж.

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал обозначение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 запланированной провокацией. По его мнению, действия организаторов ОИ направлены против российских атлетов.

— Они пытаются выбить наших спортсменов из равновесия, создать ажиотаж, устроить какие-то разговоры и привлечь разных людей. Это всё элементы так называемой гибридной войны, которая давно ведётся против России, в которой завязаны спорт и искусство, — объяснил сенатор в беседе с "360".

<p>Снимок с сайта <a href="https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/map/" target="_blank">tokyo2020.org</a></p>

Клинцевич считает, что организаторы должны извиниться за провокацию и опровергнуть размещённую на сайте неправильную информацию. Он напомнил, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в состав России. Москва не собирается "ей торговать и эту тему обсуждать", добавил сенатор.

Ранее Лайф рассказывал, что в разделе маршрута олимпийского огня на сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы "отнесены" к префектуре Хоккайдо.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×