"Калашников" представил электрокар для такси

Максимальная скорость автомобиля — 80 километров в час, проехать на одном заряде он может 150 километров.

Холдинг "Калашников" представил на Международном евразийском форуме "Такси" электромобиль, предназначенный для работы в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Как рассказал производитель, машина даёт высокую плавность хода и низкую пожаро- и взрывоопасность в случае дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, электрокар прост в использовании и требует минимального технического обслуживания.

— Предназначен для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний, — говорится в сообщении.

Мощность электромобиля может достигать 50 киловатт, а максимальная скорость, которую способен развить UV-4, — 80 километров в час.

— Запас хода — до 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Его длина 3,4 м, ширина — 1,5 м. Высота — 1,7 м, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф писал, что в США представили новую технологию производства аккумуляторов для электромобилей.