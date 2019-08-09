Умерла мать лидера группы "ДДТ"

Музыкант уже прибыл туда на прощание с матерью, похороны пройдут в семейном кругу.

Фания Акрамовна Гареева-Шевчук, мать российского музыканта Юрия Шевчука, умерла в возрасте 94 лет в Уфе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга семьи Шевчука.

Отмечается, что отпевание Гареевой-Шевчук пройдёт в церкви на улице Октябрьской революции. Похоронят на Южном кладбище. Прощание пройдёт в кругу близких семьи.

Семья музыканта живёт в Уфе уже около 50 лет. В 2003 году Юрий Шевчук получил почётное звание народного артиста Башкортостана.

Напомним, в прошлом году Юрий Шевчук посвятил клип к песне "Когда ты была здесь" своей жене, которая умерла от рака.