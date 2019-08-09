Пять малышей и воспитательница отравились в детском саду в Ижевске

В учреждении взяли смывы и пробы готовой еды, воспитанники и персонал сдадут анализы.

Пять малышей и воспитательница детского сада № 39 в Ижевске попали в инфекционную больницу с отравлением. Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии начали проверку в дошкольном учреждении.

По данным местного портала Izhlife, в детсаду взяли смывы и пробы готовой еды, малыши и персонал сдадут анализы. После проверочных мероприятий в здании будет проведена дезобработка.

В управлении исключают вариант с несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима, поскольку обследование воды в учреждении производится ежемесячно и никаких нареканий не было.

Ранее сообщалось, что восемь ребят в возрасте от девяти до 15 лет отравились в детском лагере в подмосковной деревне Малое Уварово.