Седан Aurus впервые попал в аварию — видео

По словам очевидцев, в результате неосторожного манёвра микроавтобус снёс правое зеркало премиального автомобиля.

В Астрахани зафиксировано первое ДТП с участием автомобиля новой российской премиум-марки Aurus. По данным портала Drom, во время движения по улице Октябрьской маршрутный микроавтобус Peugeot по касательной задел седан Senat S600 белого цвета, который двигался в составе колонны с лимузином Aurus аналогичного цвета. В результате столкновения машин правое зеркало премиального авто оказалось сломано.

Как отмечают очевидцы, практически сразу после аварии Aurus накрыли тканью, чтобы не привлекать лишнего внимания к автомобилю.

По предварительным данным, автомобили Aurus оказались в Астрахани для прохождения ресурсных испытаний в условиях жаркого климата.

Как сообщал Лайф, в данное время на автомобилях Aurus передвигаются президент и премьер-министр России, а также некоторые министры. Недавно Aurus признали автомобилем года в номинации "Прорыв". А российский лидер Владимир Путин называл Aurus хорошим и очень удобным автомобилем.