Авиадиспетчер объяснил решение Украины пропустить российский самолёт

Эксперт заверил, что службы в нашей стране в подобной ситуации поступили бы точно также.

Вице-президент федерального профсоюза авиадиспетчеров России Юрий Батагов заявил, что украинские диспетчеры, позволившие российскому лайнеру пролететь над территорией страны из-за непогоды, не совершили "благородного поступка".

— Самолёту было необходимо обойти грозовой фронт, экипаж запросил разрешение. Украинские диспетчеры сделали то, что должны были сделать. Это рядовая ситуация, — высказался Батагов в беседе с Ura.ru.

Батагов не исключил, что ранее такие случаи уже бывали. В данном случае идёт речь не о благородстве, а о выполнении профессионального долга, добавил эксперт.

Как сообщал Лайф, "Украэрорух" разрешил российскому самолёту авиакомпании "Глобус" пролететь над территорией Украины из-за грозового фронта, который оказался у него на пути. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Разрешение было дано, несмотря на введённые Киевом ограничения относительно авиасообщения Украины и России и запрет на транзитные полёты.