Эксперт рассказал, как выявить симпатии ребёнка к тюремной субкультуре АУЕ

По мнению общественника, выдать приверженца взглядов "воровского мира" поможет его внешний вид.

Детей-адептов уголовной субкультуры "Арестантский уклад един" (АУЕ) можно отличить по внешнему виду. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации "Школа без опасности" Сергея Силивончик. По его словам, у таких малолетних есть определённый стиль одежды: специальные брелоки и значки.

— Это же и коммерческий проект. У этих сообществ есть свои отличительные знаки, — приводит НСН слова Силивончика.

Примечательно, что в некоторых регионах России группировки АУЕ встречаются даже среди младших школьников. Зачастую дети вынуждены идти "под знамёна" АУЕ, чтобы не стать жертвами насилия и рэкета.

При этом, отметил эксперт, в общеобразовательных учреждениях есть и дети, которые придерживаются определённой моды "подражания преступникам". В частности, есть колумбайнеры — подростки, интересующиеся массовым убийством в американской школе "Колумбайн" и другими подобными нападениями. Колумбайнеры, как правило, являются поклонниками тех, кто совершил массовые расстрелы и другие преступления.

Лайф вёл прямую трансляцию со встречи, на который Силивончик рассказывал обо всём этом в подробностях.