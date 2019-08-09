В Москве проведут турнир по вождению автозаков

Водители будут состязаться в маневрировании с препятствием в условиях города, знании ПДД и стрельбе.

Водители подразделений ФСИН из более чем десяти регионов России посоревнуются в Москве в вождении автозаков. Как пишет ТАСС, масштабный турнир состоится завтра, 10 августа, на базе столичного Управления конвоирования УФСИН в Капотне.

Участники будут состязаться в маневрировании с препятствием в условиях города, знании правил дорожного движения и стрельбе. Масштабный турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что заключённые в Башкирии создали для кубинских колоний пять "тропических" автозаков.