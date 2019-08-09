Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище в Москве

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Вилли Токарев. Фото © Официальный сайт артиста

Проводить исполнителя в последний путь пришли десятки поклонников и известных коллег.

Церемония прощания с известным советским и американским шансонье Вилли Токаревым завершилась в храме Святителя Николая в Котельниках. Певца похоронили на Калитниковском кладбище в Москве.

Проститься с Токаревым пришли десятки поклонников и известных коллег. В частности, на церемонии присутствовали продюсер и певец Владимир Михайлов, а также семья певца Михаила Шуфутинского.

Напомним, исполнитель песен в жанре "русский шансон" Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, артист последний месяц жизни провёл в больнице, где лечился от онкологического заболевания.

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