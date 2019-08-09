Сардаров назвал популизмом слова Дудя о митингах

Популярный блогер усомнился в искренности коллеги по цеху, поскольку ранее Юрий Дудь молчал о поддержке независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Автор популярного видеоблога "Дневник хача" Амиран Сардаров выступил с критикой в адрес блогера Юрия Дудя, призвавшего своих подписчиков выйти на согласованный митинг в Москве 10 августа. Сардаров отметил, что ранее от Юрия подобных призывов не звучало, как и не было слов поддержки независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму на этапе сбора подписей, что реально могло им помочь тогда.

— Аполитичность равно трусость? Тогда звать только на мирные демонстрации так героически — равно хайпожорство и популизм. Почему все те, кто сейчас кричит громче всех, не помогали собирать подписи независимым кандидатам и не агитировали за них? Получается, вы тоже аполитичные. Конкретно Дудь мог помочь собрать подписи Егору Жукову постами в "Инстаграме". Но что-то я не припомню его поддержки. Может, неаполитичный Юра просто не знал о существовании Жукова? А ведь у него был конкретный недобор подписей, — написал на своей странице в "Инстаграме" Сардаров.

Как отметил блогер, он не намерен защищать ни одну из сторон, но считает странным "игру в революционеров" и предшествующее этому бездействие одних и тех же людей. Блогер призвал добиваться справедливости, но по конкретным ситуациям и сразу.

Сардаров привёл в пример свой личный опыт. Он много лет добивался получения российского гражданства, хотя родился в Москве. Ему пришлось преодолеть много трудностей как иностранному гражданину при развитии своего бизнеса в РФ.

— Я как никто другой мог бы обвинять власть. Я жил без паспорта и даже у говна было больше возможностей и прав. Я никогда никого не хейтил и не звал людей на улицы. А потихоньку сам всего добивался и менял свою жизнь. Во власти такие же люди, как и везде. Прекратите уже создавать себе кумиров. Они не изменят вашу жизнь. Они изменят только свою. Только вы сами можете изменить свою жизнь, — подытожил блогер.

Напомним, ранее столичная мэрия согласовала проведение двух митингов — 10 и 11 августа — в Москве. Площадкой для обоих массовых мероприятий станет проспект Академика Сахарова.