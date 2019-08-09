В МВД не зарегистрировали аварий с участием Aurus

Ранее жители Астрахани сняли на мобильные телефоны последствия столкновения премиальной машины с маршруткой.

В астраханском региональном управлении МВД РФ сообщили, что не получали информации о ДТП с автомобилем марки Aurus. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в Астрахани жители сняли фото и видео последствия столкновения премиальной машины с маршруткой. У седана отвалилось боковое зеркало. Вскоре после ЧП машину спрятали под пологом.

В полиции предположили, что участники ДТП составили европротокол, не обращаясь в МВД РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что стоимость седана Aurus на рынке составит около 18 миллионов рублей.