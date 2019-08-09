Кандидат в президенты США пообещал рассекретить данные об НЛО в случае избрания

По его словам, в любом случае его супруга в роли первой леди будет на этом настаивать.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что раскроет информацию о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах (НЛО) в том случае, если вступит в должность президента США. Об этом политик заявил в подкасте стендап-артиста и телеведущего, бывшего комментатора комментатора поединков в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), Джо Рогана. Видеозапись беседы была опубликована на YouTube-канале комика.

В ходе встречи Роган спросил у сенатора, если тот будет избран в качестве президента страны и узнает "что-то об инопланетянах или НЛО", поделится ли он этой информацией с американцами. Изначально Сандерс отшутился и отметил, что его жена будет "настаивать на том, чтобы он всё рассказал".

Однако затем политик добавил, что готов открыть эту информацию своему народу в случае её обнаружения.

— Хорошо, знаете, что? Давайте расскажем об этом на этом шоу? Как насчёт этого? — сказал он.

К настоящему моменту видеоролик посмотрели уже более 6 миллионов человек. При этом число просмотров продолжает расти.

Ранее Лайф писал о том, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о существовании НЛО.