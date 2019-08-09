Лайф узнал подробности спасения бабушки, рычавшей на медведя в болоте

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Оказалось, что Анна Яковлевна сама забрела в трясину, чтобы спрятаться от косолапой и её детёныша.

Пенсионерку Анну Землякову, которая более суток отпугивала медведя рыком в болоте, удалось найти благодаря следу от ботинок и стуку. Подробности чудесного спасения 83-летней женщины, вокруг которой кружил хищник, рассказал Лайфу глава администрации села Сита Евгений Лупин.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id530945750" target="_blank">Лига Спас</a></p>

По его словам, об исчезновении Анны Яковлевны им стало известно только на следующее утро. Муж пенсионерки до последнего ждал возвращения жены, а на следующее утро сообщил о пропаже односельчанам. Лупин говорит, что вычислить примерную зону нахождения бабушки удалось благодаря маленькому следу от ботинок.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id530945750" target="_blank">Лига Спас</a></p>

— Примерно в 00:20 ко мне приехали сотрудники полиции с просьбой оказать им содействие и договориться с мужчинами из посёлка, у которых есть оружие, потому что предположительно они нашли место, в котором находилась пенсионерка. Но человеческого голоса они там не слышали, а вот то, что кто-то бьёт палкой о деревяшку и где-то вдалеке слышны рыки медведя, было подтверждено, — рассказал он Лайфу.

Оказалось, что Анна Яковлевна сама забрела в болото, чтобы спрятаться от медведицы и её детёныша. После этого она увязла и уже рыком отпугивала хищника.

Ранее сообщалось, что с подтопленного острова Дачный в Хабаровском крае спасли мужчину и семь его кошек.

Автор:
АТ
Алёна Темирчиева
Соавторы:
Софья  Габрилян
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