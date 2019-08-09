Лайф узнал подробности спасения бабушки, рычавшей на медведя в болоте

Оказалось, что Анна Яковлевна сама забрела в трясину, чтобы спрятаться от косолапой и её детёныша.

Пенсионерку Анну Землякову, которая более суток отпугивала медведя рыком в болоте, удалось найти благодаря следу от ботинок и стуку. Подробности чудесного спасения 83-летней женщины, вокруг которой кружил хищник, рассказал Лайфу глава администрации села Сита Евгений Лупин.

По его словам, об исчезновении Анны Яковлевны им стало известно только на следующее утро. Муж пенсионерки до последнего ждал возвращения жены, а на следующее утро сообщил о пропаже односельчанам. Лупин говорит, что вычислить примерную зону нахождения бабушки удалось благодаря маленькому следу от ботинок.

— Примерно в 00:20 ко мне приехали сотрудники полиции с просьбой оказать им содействие и договориться с мужчинами из посёлка, у которых есть оружие, потому что предположительно они нашли место, в котором находилась пенсионерка. Но человеческого голоса они там не слышали, а вот то, что кто-то бьёт палкой о деревяшку и где-то вдалеке слышны рыки медведя, было подтверждено, — рассказал он Лайфу.

Оказалось, что Анна Яковлевна сама забрела в болото, чтобы спрятаться от медведицы и её детёныша. После этого она увязла и уже рыком отпугивала хищника.

Ранее сообщалось, что с подтопленного острова Дачный в Хабаровском крае спасли мужчину и семь его кошек.