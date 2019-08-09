Губернатор Кувшинников попросил у Путина особого статуса для Вологды

По словам главы региона, это город исторического наследия. На его территории расположены Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор и Вологодский кремль.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Ее стенограмма опубликована на сайте Кремле. В ходе беседы обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Кроме прочего, глава региона попросил Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия. Такой статус, к слову, уже имеют четыре города Вологодской области: это Кириллов, Белозерск, Великий Устюг и Тотьма.

— Вологда — наша столица, жемчужина на карте нашего Русского Севера. 872 года, ровесница Москве, уникальный архитектурный ансамбль, более 200 объектов культурного наследия. И конечно, это наш знаменитый Спасо-Прилуцкий монастырь, Софийский собор, Вологодский кремль, — подчеркнул глава региона на встрече в Кремле.

Положительного или отрицательного ответа глава государства пока не дал. Он лишь отметил, что такая просьба обойдется казне два миллиарда рублей. Тем более, что Кувшинников рассчитывает на помощь государства в реконструкции и восстановлении Вологодского кремля XVI века.

Напомним, что на территории Вологодской области расположены более 3500 объектов культурного наследия, из них 759 включены в официальные Списки памятников истории и культуры и состоят под государственной охраной. 214 памятников имеют статус федерального значения, 545 относятся к категории регионального значения. В 2000 году жемчужина Вологодской области — Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия — была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.