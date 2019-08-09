Во Франции захотели получить с России "царские долги"

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Фото © Pixabay

Речь идёт о выпущенных в Российской империи облигациях, общая стоимость которых может достигать 53 млрд евро.

Французский депутат Франсис Веркамер призвал обязать Москву выплатить компенсации наследникам разорённых держателей облигаций, выданных Российской империей во второй половине XIX — начале XX веков. Он направил соответствующий запрос министру по вопросам госслужбы и бюджета республики Жеральду Дарманену.

— Через сто с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому Правительство РФ согласилось выплатить $400 миллионов, держатели облигаций остаются потерпевшими, — цитирует Веркамера RT.

Автор инициативы считает, что выплаты якобы не соответствовали реальной стоимости ценных бумаг.

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать гособлигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы вложили в них в течение 30 лет около 15 млрд франков (порядка €53 млрд). В 1918 году по указу Владимира Ленина эти долги были списаны, но в 1997 году страны заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам.

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