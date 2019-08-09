Во Франции захотели получить с России "царские долги"

Французский депутат Франсис Веркамер призвал обязать Москву выплатить компенсации наследникам разорённых держателей облигаций, выданных Российской империей во второй половине XIX — начале XX веков. Он направил соответствующий запрос министру по вопросам госслужбы и бюджета республики Жеральду Дарманену.
— Через сто с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому Правительство РФ согласилось выплатить $400 миллионов, держатели облигаций остаются потерпевшими, — цитирует Веркамера RT.
Автор инициативы считает, что выплаты якобы не соответствовали реальной стоимости ценных бумаг.
Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать гособлигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы вложили в них в течение 30 лет около 15 млрд франков (порядка €53 млрд). В 1918 году по указу Владимира Ленина эти долги были списаны, но в 1997 году страны заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам.
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