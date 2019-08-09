В Ростове-на-Дону автосервис вернул журналисту груду металла вместо машины

Мужчина теперь переживает, что автомобиль заберут в качестве доказательства и он не сможет его отремонтировать и продать.

Корреспондент "России 24" в Ростове-на-Дону Николай Соколов сдал машину в сервис для предпродажной подготовки, однако в автосервисе он вместо своей "Шкоды" нашёл автохлам.

— Машина в хлам! 5 августа я сдал машину в сервис перед продажей. Причём в сервис, который советовали мои знакомые. Я параллельно веду своё расследование, и оказывается, что, возможно, и на других машинах катались и использовали их. Звонили мне таксисты и говорили, что видели мою машину разбитую без людей. Это как детектив! — эмоционально рассказал Лайфу Соколов.

С ним связалось руководство сервиса через 17 часов после аварии. Находясь в Москве, он отменил все дела и вернулся в Ростов.

— Прилетаю и иду в отделение полиции, там написал заявление об угоне. Дело возбудили. Сам директор сказал мне, что я твою машину починю и деньги отдам, но это просто слова, подтверждающих документов нет. Сейчас дело возбудили и мою машину могут арестовать как доказательство. Мне сказали, это подсобный рабочий угнал её. Машина моя стоит 400 тысяч рублей примерно. Директор сказал, что камеры в сервисе не работают и он не знает, кто угнал, — добавляет Соколов.

В ДТП, которое случилось в пяти километрах от сервиса, есть и другие пострадавшие. Неизвестный на "Шкоде" Соколова влетел в автомобиль, в котором находилась семья.

— Удар был до такой степени сильный, что я ударился головой о подголовник. Когда начал вылазить, чтобы вытащить жену с ребёнком, у меня заблокировались двери. Пока я вытаскивал жену с ребёнком, кто в машине был, я не видел. Он скрылся с места. У меня ребёнку месяц. Жена от стресса потеряла молоко. Она прикрыла ребёнка своим телом, — рассказывает водитель второго автомобиля Максим.

Сам Николай Соколов ждёт, что его в этом деле признают потерпевшим и найдут угонщика.

Весной этого года Лайф сообщал, как автовор заехал на другую машину, убегая от полиции. А в США мужчина устроил погоню на машинах и тракторе и покусал полицейскую собаку.