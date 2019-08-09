Летевший из Омска в Грецию самолёт совершил аварийную посадку в Краснодаре

По предварительной информации, причиной вынужденной посадки могла стать поломка электрики.

Самолёт Boeing 738, который летел из Омска в Ираклион, совершил вынужденную посадку в Краснодаре в ночь на пятницу, 9 августа. Из-за технических неисправностей пассажирам пришлось провести в краснодарском аэропорту около трёх часов.

— Сегодня, 9 августа, в 01:30 по мск в международном аэропорту Краснодар по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолёт Boeing 738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Омск — Ираклион, — цитирует РИА "Новости" пресс-службу аэропорта Краснодара.

По информации очевидцев события, у лайнера случилась явная поломка самолёта, некоторые пассажиры отметили, что по одной стороне самолёта не горели сигнальные огни.

Компания Nordwind, которая является авиаперевозчиком по этому рейсу, приняла решение о замене воздушного судна. В результате пассажирам, следующим в Ираклион, был предоставлен резервный борт, который вылетел в Ираклион в 05:43 по московскому времени.

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