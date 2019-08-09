На Урале родители обгоревшего мальчика не могут добиться наказания виновников

Полиция не может привлечь к уголовной ответственности детей из-за возраста, а возмещать ущерб здоровью мальчика предлагается через суд в гражданском порядке.

11-летний Данил Н. из уральского города Ревды уже почти месяц ходит на перевязку в больницу и наблюдается у врачей из-за огромной раны, появившейся по вине сверстников. Согласно заявлению родителей пострадавшего, двое детей подошли к их сыну на улице и без какой-либо причины подожгли на нём футболку зажигалкой. Ткань моментально вспыхнула, оставив на спине ожог третьей степени. Несмотря на очевидность факта преступления, по словам родителей, полиция отказывается возбуждать уголовное дело и наказать как-либо виновных не получается.

— Ждём адвоката, она составляет документ. Мы хотим подать на двоих мальчишек, чтобы их привлекли хоть к какой-то ответственности. Сегодня мой ребёнок, а завтра, не дай бог, ещё чей-то ребёнок. Полиция написала, что не будет возбуждать дело, — рассказала Лайфу мама Данила Ирина Н.

Как пояснила женщина, встреча с родителями обидчиков их сына никакого результата не дала. Мама Евгения Б., который поджигал футболку, не извинилась за произошедшее и заявила, что ей всё равно, что будут делать с её сыном. Сам 11-летний Евгений также не пытался извиниться за случившееся. Извинения принесла лишь мама второго подозреваемого Артура К.

Врачи установили, что ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью. Родители пострадавшего надеются хотя бы на компенсацию материального ущерба — расходов на лечение. Их намерены взыскивать через суд в гражданско-правовом порядке.

Но родителей Данила больше беспокоит физическое и эмоциональное состояние сына. До сих пор процедура перевязки доставляет боль ребёнку, несмотря на положительную динамику восстановления. А также Данил стал плохо спать по ночам, после инцидента часто просыпался и плакал.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае проводится расследование по факту тяжёлого травмирования ребёнка. В удалённой деревне старообрядцев, оставшись без надзора взрослых, во время игр мальчик выстрелил в голову младшего брата из охотничьего ружья отца.