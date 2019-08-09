На Урале родители обгоревшего мальчика не могут добиться наказания виновников

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Пострадавший Данил Н. Фото © LIFE

Полиция не может привлечь к уголовной ответственности детей из-за возраста, а возмещать ущерб здоровью мальчика предлагается через суд в гражданском порядке.

11-летний Данил Н. из уральского города Ревды уже почти месяц ходит на перевязку в больницу и наблюдается у врачей из-за огромной раны, появившейся по вине сверстников. Согласно заявлению родителей пострадавшего, двое детей подошли к их сыну на улице и без какой-либо причины подожгли на нём футболку зажигалкой. Ткань моментально вспыхнула, оставив на спине ожог третьей степени. Несмотря на очевидность факта преступления, по словам родителей, полиция отказывается возбуждать уголовное дело и наказать как-либо виновных не получается.

<p>Пострадавший Данил Н. Фото © LIFE</p>

Ждём адвоката, она составляет документ. Мы хотим подать на двоих мальчишек, чтобы их привлекли хоть к какой-то ответственности. Сегодня мой ребёнок, а завтра, не дай бог, ещё чей-то ребёнок. Полиция написала, что не будет возбуждать дело, — рассказала Лайфу мама Данила Ирина Н.

<p>Пострадавший Данил Н. Фото © LIFE</p>

Как пояснила женщина, встреча с родителями обидчиков их сына никакого результата не дала. Мама Евгения Б., который поджигал футболку, не извинилась за произошедшее и заявила, что ей всё равно, что будут делать с её сыном. Сам 11-летний Евгений также не пытался извиниться за случившееся. Извинения принесла лишь мама второго подозреваемого Артура К.

<p>Евгений Б. Фото © LIFE</p>

Врачи установили, что ребёнку был причинён лёгкий вред здоровью. Родители пострадавшего надеются хотя бы на компенсацию материального ущерба — расходов на лечение. Их намерены взыскивать через суд в гражданско-правовом порядке.

Но родителей Данила больше беспокоит физическое и эмоциональное состояние сына. До сих пор процедура перевязки доставляет боль ребёнку, несмотря на положительную динамику восстановления. А также Данил стал плохо спать по ночам, после инцидента часто просыпался и плакал.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае проводится расследование по факту тяжёлого травмирования ребёнка. В удалённой деревне старообрядцев, оставшись без надзора взрослых, во время игр мальчик выстрелил в голову младшего брата из охотничьего ружья отца.

Автор:
Алексей Гладких
АГ
Алексей Гладких
Соавторы:
Кристина  Шайдуллина
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