Мэр Туапсе арестован за превышение полномочий и подлог

По версии следствия, градоначальник сдал бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной цене.

Главу Туапсинского городского поселения Владимира Зверева задержали по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Как сообщает Следственный комитет РФ, по вине чиновника городской бюджет не досчитался 23 миллионов рублей.

— 13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных структурах региона, мэра уже арестовали. Временно обязанности Зверева исполняет его заместитель Максим Кривопалов.

Ранее мэр другого курортного города — Евпатории — тоже стал фигурантом уголовного дела. Его тоже заподозрили в превышении полномочий.