Экс-директора "Рустави 2" обвинили в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, Ника Гварамия нанес материальный ущерб каналу на сумму более 6 миллионов ларри (более 120 млн рублей).

Генпрокуратура Грузии 9 августа предъявила обвинения бывшему гендиректору канала "Рустави 2" Нике Гварамии по делу об умышленном злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом на брифинге заявил прокурор, сообщает ТАСС.

По словам прокурора, удалось выяснить, что в начале 2015 года Ника Гварамия, на тот момент действующий гендиректор, заключил договор с компанией "Интермедиа плюс", в котором "Рустави 2" разрешала публикацию рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежали вещательной компании. Следователи подтвердили, что "Интермедиа плюс" принадлежит друзьям Гварамия. Действия экс-директора принесли убыток каналу, который потерял более 6 миллионов ларри, что более 120 миллионов рублей.

Также Гварамия обвиняют в покупке двух квартир в Тбилиси за счет канала "Рустави 2", а затем их продажи и присвоении денег.

Бывший гендиректор уже официально вызван в прокуратуру. Если его вина будет доказана, Гварамия может получить срок лишения свободы от 3 до 5 лет.

Как уже сообщал Лайф, ранее телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния в эфире высказал оскорбления в адрес руководства России. Из-за антироссийских настроений в Госдуме призвали ввести санкции против Тбилиси, запретив поставки вина, газированной воды и т.д. Кроме того, парламентарии призывали возбудить дело против журналиста "Рустави-2". Однако Путин выступил против введения санкций в отношении Тбилиси из уважения к грузинскому народу. Он также заявил, что заведение уголовного дела против Габунии сделает для того слишком "много чести".