Ричард Гир лично привёз продукты на дрейфующее судно с мигрантами

Американский актёр Ричард Гир лично доставил продукты на судно каталонской неправительственной организации Open Arms с более чем 120 мигрантами на борту. Корабль больше недели дрейфует в Средиземном море, поскольку ни одно государство не соглашается его принять.
Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr— Open Arms (@openarms_fund) 9 августа 2019 г.
— Наконец небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды — Ричард Гир, — говорится в твиттере организации.
Por fin una pequeña buena noticia.— Open Arms (@openarms_fund) 9 августа 2019 г.
Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI
Голливудский актёр отдыхал в Италии и захотел помочь мигрантам, застрявшим в Средиземноморье. Он приплыл к судну на яхте, на которой написано: "Вы не одни". С собой Гир привёз товары первой необходимости, воду, продукты, а также фрукты и овощи.
Ранее судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 44 мигрантов в Средиземном море. Мальта разрешила им высадиться на берег.
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