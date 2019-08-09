Ричард Гир лично привёз продукты на дрейфующее судно с мигрантами

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Голливудская звезда приплыла к кораблю на яхте, на которой написано: "Вы не одни".

Американский актёр Ричард Гир лично доставил продукты на судно каталонской неправительственной организации Open Arms с более чем 120 мигрантами на борту. Корабль больше недели дрейфует в Средиземном море, поскольку ни одно государство не соглашается его принять.

— Наконец небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды — Ричард Гир, — говорится в твиттере организации.

Голливудский актёр отдыхал в Италии и захотел помочь мигрантам, застрявшим в Средиземноморье. Он приплыл к судну на яхте, на которой написано: "Вы не одни". С собой Гир привёз товары первой необходимости, воду, продукты, а также фрукты и овощи.

Ранее судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 44 мигрантов в Средиземном море. Мальта разрешила им высадиться на берег.

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