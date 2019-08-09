Цыгане-рабовладельцы месяцами истязали молодую девушку в Кузбассе

Преступники находились в бегах четыре с половиной года, но их поймали и теперь будут судить.

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении цыган — матери и сына, которые завели себе личную рабыню и избивали её за неповиновение, а порой и просто так.

По версии следствия, летом 2015 года обвиняемые привезли из Кемерова в свой загородный дом 21-летнюю девушку, нищую и без определённого места жительства, с которой они договорились о помощи по хозяйству в обмен на еду и одежду. Так потерпевшая оказалась в западне. Сначала рабовладельцы отобрали у неё документы и телефон, а затем познакомили с новыми правилами: та должна была выполнять любую грязную работу, в противном случае её ожидало наказание. Например, за отказ колоть дрова 57-летняя хозяйка порезала ей предплечья и ягодицы. А из-за того, что 21-летней работнице приходилось спать на грязном полу и редко мыться, она подхватила кожную инфекцию.

— Попросить о помощи девушка не могла, поскольку на улицу она выходила только в сопровождении кого-то из обвиняемых, из одежды на ней были только халат и тапочки. И только в ноябре 2015 года потерпевшая попросила о помощи у соседей, которые и обратились в полицию, — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Тогда — четыре года назад — мучителям потерпевшей удалось скрыться, и лишь недавно их удалось задержать на территории Иркутской области.

Матери и сыну инкриминируют преступления по статьям "Использование рабского труда", а также "Истязания, совершённые группой лиц". Им грозят длительные сроки заключения.

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