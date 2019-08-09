Захарова заявила, что "присвоение" Курил Японией отравляет отношения двух стран

По убеждению дипломата, подобные действия являются неправомочными. Однако есть и другой аспект.

Обозначение Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020 отравляет атмосферу между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы считаем, что подобные действия являются неправомочными. Однако, помимо юридической стороны дела, есть вопрос атмосферы, которую две стороны пытаются сформировать. Произошедшее её отравляет, — подчеркнула дипломат.

Как отметила Захарова, подобные действия точно не на пользу двусторонним отношениям и вряд ли в интересах самого Токио.

Ранее Лайф рассказывал, что в разделе маршрута олимпийского огня на сайте Олимпиады-2020 острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Сенатор Франц Клинцевич назвал "присвоение" Южных Курил запланированной провокацией и элементом гибридной войны.