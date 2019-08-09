Принципиальные разногласия по интеграции России и Белоруссии "практически сняты"

Теперь, по мнению главы Минэкономразвития, обеим сторонам "предстоит большая работа".

Принципиальные разногласия между Россией и Белоруссией, которые появились в ходе обсуждения договора о Союзном государстве (СГ), были сняты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Министерства экономического развития Максима Орешкина.

— Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа, — заявил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

По словам Орешкина, в ближайшее время над нюансами соглашений будет трудиться рабочая группа, после чего премьеры двух стран финализируют договорённости, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Впоследствии будет проведена серьёзная работа над гармонизацией законодательств России и Белоруссии.

Министр подчеркнул, что закончить работу над финализацией договорённостей планируется к декабрю этого года.

Напомним, договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. В конце прошлого года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. В частности, в скором времени могут отменить роуминг между двумя странами.