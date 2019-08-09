Принципиальные разногласия по интеграции России и Белоруссии "практически сняты"

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Максим Орешкин. Фото © Елена Афонина / ТАСС

Теперь, по мнению главы Минэкономразвития, обеим сторонам "предстоит большая работа".

Принципиальные разногласия между Россией и Белоруссией, которые появились в ходе обсуждения договора о Союзном государстве (СГ), были сняты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Министерства экономического развития Максима Орешкина.

Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа, — заявил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

По словам Орешкина, в ближайшее время над нюансами соглашений будет трудиться рабочая группа, после чего премьеры двух стран финализируют договорённости, достигнутые президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Впоследствии будет проведена серьёзная работа над гармонизацией законодательств России и Белоруссии.

Министр подчеркнул, что закончить работу над финализацией договорённостей планируется к декабрю этого года.

Напомним, договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. В конце прошлого года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. В частности, в скором времени могут отменить роуминг между двумя странами.

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