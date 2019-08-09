Дикторы аэропорта Самары подрались на пересменке из-за опоздания

Стала ли драка причиной того, что какой-то забывчивый пассажир не попал на рейс, не сообщается.

В аэропорту Курумоч имени Сергея Королёва в Самаре подрались две женщины — Ольга и Ирина. Однако они не обычные путешественники, а сотрудницы воздушной гавани — работают дикторами и объявляют по громкой связи прилёты, отлёты, регистрацию на рейсы и другие события.

Одна сменяет другую после 12-часовой рабочей смены. По графику на это даётся 15 минут. Но Ольга постоянно жаловалась на Ирину и делала ей замечания, потому что та постоянно опаздывала на работу. Как стало известно Лайфу, напряжённые отношения между женщинами сохраняются уже более трёх лет.

Ирина в очередной раз опоздала на работу, и Ольга сделала ей замечание, началась драка. В результате потасовки Ирина получила ссадины в области груди и ушиб верхней губы, сейчас проводится служебная проверка по данному инциденту.

В прошлом месяце Лайф рассказывал о драке в столичном аэропорту Внуково. Опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы".