Арестован водитель упавшего с обрыва под Новороссийском автобуса

Следствие полагает, что жуткая авария произошла из-за того, что мужчина нарушил правила.

Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, который врезался во внедорожник и упал с обрыва под Новороссийском. В результате страшного ДТП погибло три пассажира автомобиля, в том числе двое детей.

— По версии следствия, в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска в связи с нарушением водителем экскурсионного автобуса правил дорожного движения произошло ДТП с автомобилем Volkswagen Touareg, — сообщает СКР.

Как сообщал Лайф, ДТП произошло вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив. Лайф публиковал список погибших и раненых. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.