Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

Суперзвезду обвинили в краже музыкального рисунка из трека 2012 года для композиции к фильму "Звезда родилась".

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и пригрозил подать на исполнительницу многомиллионный иск. Он утверждает, что певица использовала в хите Shallow его мелодию из трека Almost (2012 год).

Ронсен пояснил, что имеется в виду музыкальный рисунок из трёх нот — соль, ля и си-бемоль. По данным издания Page Six, юристы композитора готовят судебный иск против Гаги с требованием выплатить "миллионы и миллионы долларов". Представители певицы не видят никакой проблемы, поскольку оспариваемый музыкальный эпизод звучит во многих произведениях, в том числе в песне Dust In The Wind (1978 год).

— Ронсен пытается заработать лёгкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно, — заявил адвокат Леди Гаги Орин Снайдер.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась в семье американцев итальянского происхождения. Она почти молниеносно покорила вершину олимпа шоу-бизнеса, став лауреатом множества почётных премий, в том числе MTV Video Music Awards, MTV Europe Music Awards и, разумеется, "Грэмми". Леди Гага была признана самой влиятельной женщиной в мире по версии Times, а ещё она обладательница премии "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась". Речь идёт именно о песне Shallow, которая стала для неё судьбоносной.

Подробнее о творческой биографии оскароносной звезды читайте на сайте uznayvse.ru.