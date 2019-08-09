Смерть челябинки во время операции врачи объяснили насморком

Таслима Карымова, 68-летняя пенсионерка из Челябинской области, обратилась в местную больницу № 8 для удаления полипа в кишечнике. Операция нужна была, чтобы ей дали путёвку в санаторий. Но закончилось всё смертью женщины, пишет "74.ру".
Операция должна была быть щадящей, с использованием эндоскопического оборудования. Но в итоге по неизвестным причинам была проведена полостная операция.
— Через шесть часов после её завершения состояние мамы резко ухудшилось, началось кровотечение. Развился некроз толстого кишечника, — рассказывает сын умершей женщины.
Таслима Карымова впала в кому и через 15 дней скончалась. С возмущением родственники рассказывают о справке из морга, в которой указана причина смерти — "хронический пансинусит", то есть насморк.
В администрации больницы заявили, что обо всех возможных рисках и осложнениях пациент предупреждается заранее и даёт своё согласие на хирургическое вмешательство.
В настоящее время Следственным комитетом РФ проводится проверка о надлежащем качестве оказания медицинских услуг.
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