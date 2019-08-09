Водителя "мерседеса" насмерть пронзило ограждением дороги при ДТП в Сочи

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и машина улетела в сторону.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием Mercedes-Benz ML63 на участке автодороги Адлер — Веселое. В три часа дня машина вылетела за ограждение и перевернулась. При этом одна из сломанных конструкций ограждения насмерть пронзила водителя иномарки.

— Не справился с управлением и перевернулся, по предварительной информации. Водитель Керселян Э. погиб на месте, — сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона.

Как сообщал Лайф, ранее в Краснодарском крае произошло другое жуткое ДТП. Пассажирский автобус на полном ходу протаранил легковой автомобиль, а затем сорвался с моста в обрыв. Жертвами трагедии стали три человека, пострадало более 40 человек. Лайф публиковал видео с моментом аварии.