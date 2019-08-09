Водителя "мерседеса" насмерть пронзило ограждением дороги при ДТП в Сочи

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Фото © LIFE

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением и машина улетела в сторону.

<p>Фото: ©LIFE</p>

Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием Mercedes-Benz ML63 на участке автодороги Адлер — Веселое. В три часа дня машина вылетела за ограждение и перевернулась. При этом одна из сломанных конструкций ограждения насмерть пронзила водителя иномарки.

Не справился с управлением и перевернулся, по предварительной информации. Водитель Керселян Э. погиб на месте, — сообщил источник Лайфа в экстренных службах региона.

<p>Фото: ©LIFE</p>

Как сообщал Лайф, ранее в Краснодарском крае произошло другое жуткое ДТП. Пассажирский автобус на полном ходу протаранил легковой автомобиль, а затем сорвался с моста в обрыв. Жертвами трагедии стали три человека, пострадало более 40 человек. Лайф публиковал видео с моментом аварии.

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