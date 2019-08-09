На Украине подготовили 800 полицейских "для возвращения Донбасса"

В тренировках приняли участие бойцы Нацгвардии, а также спасатели и пограничники.

Украина подготовила почти 800 полицейских для участия в операции по возвращению неподконтрольных ей территорий Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Незалежной.

— По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейских обучили неким "мировым практикам миротворческих миссий", рассказали о социально-экономической ситуации на данных территориях Донбасса, настроении людей.

Нацполиция также разработала расчёт сил и средств, которые, как надеются в Киеве, будут нести службу в регионах в первый год после возвращения контроля Киева. Согласно плану, в районах планируется создать 16 отделений полиции.

Ранее в Киеве призвали "убивать всех", кто взял в руки оружие в Донбассе.