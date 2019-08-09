Экс-солистка "Миража" заявила об отсутствии долгов перед бывшим продюсером

Коллеги Суханкиной удивлены, что ей лично были высказаны претензии, а не юристам её нового коллектива.

Певица Маргарита Суханкина, много лет бывшая голосом группы "Мираж", заявила, что у неё никогда не было с продюсером и клавишником коллектива Литягиным личных финансовых обязательств. Ранее продюсер заявил, что она должна ему 12 миллионов отчислений за то, что поёт песни "Миража".

— Я всегда была и остаюсь очень далека от любых правовых вопросов. Со мной работает большая команда, которая ведёт эти дела и надёжно защищает мой тыл. И, насколько я знаю, свои законные вознаграждения как автор он всегда получал и получает в полном объёме через компании, которым он сам и передавал права, — рассказала Суханкина Лайфу.

Певица добавила, что финансовая претензия от Литягина в её адрес возникла, когда она решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль.

— У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось. Разрыв наших профессиональных отношений начался именно в этот момент. Мне всегда казалось, что кроме денег в этой жизни его не интересует больше вообще ничего, — добавила женщина.

Ситуацию прокомментировал также Валерий Соколов, сооснователь, соавтор основных хитов группы "Мираж" и художественный руководитель коллектива Маргариты Суханкиной.

— Никаких договорённостей с Литягиным у нашего продюсерского центра о миллионах не было. Мы работали исключительно с компаниями, куда он лично передавал на тот момент свои права. Сегодня не существует ни одного договора, по которому мы остались должниками. За несколько лет за права Литягина выплачено около 10 миллионов рублей, и ни о каких судебных претензиях на 12 миллионов нам не известно. Об этом мы с удивлением узнали из прессы, — рассказал Соколов.

— Что касается "запрета" Литягиным на исполнение Маргаритой написанных им песен, то, видимо, у Андрея Валентиновича что-то с памятью. Он забыл, что я, точно как и он, являюсь таким же полноценным автором главных хитов "Миража". А авторская доля Литягина приобретена по договору — у компании, которой он передал свои права. И именно от этой компании он и должен получать свои отчисления, — добавил сооснователь "Миража".

Несколько лет назад другая участница "Миража" — Светлана Разина — написала книгу мемуаров, в которой назвала Маргариту Суханкину причиной всех конфликтов и распада группы "Мираж".