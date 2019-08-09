Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина

В ходе заседания он заявил о своей невиновности и заверил, что явился в полицию, как только узнал про обвинение.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Фомина, обвиняемого в участии в июльских массовых беспорядках в центре столицы. Накануне он сам сдался властям.

— Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Сергея Фомина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 октября 2019 года, — огласила постановление на заседании судья.

Следователи полагают, что волонтёр штаба Любови Соболь может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или иным способом помешать расследованию. Сам фигурант дела заявил о своей невиновности и заверил, что явился в полицию, как только узнал про обвинение.

Всего по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы задержано 12 человек. Фомин стал одиннадцатым арестованным.