Поданы первые иски по поводу ущерба от протестных акций в Москве

В отношении фигурантов соответствующего уголовного дела на данный момент подано исков на 12,5 миллиона рублей.

В Следственный комитет РФ подали первые иски против участников массовых беспорядков в Москве 27 июля с требованием возместить ущерб от незаконной акции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

— ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесённого транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве, к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 миллиона рублей, — цитирует сообщение "Москва".

Предварительный размер ущерба, который был нанесён коммерческим и некоммерческим учреждениям в результате несанкционированных акций, оценивается в сумму более 100 млн рублей. В ГУП пояснили, что иски поданы в отношении фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках.

Напомним, на данный момент фигурантов дела 12. Ранее сегодня был арестован один из предполагаемых организаторов незаконной акции —волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин.