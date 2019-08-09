Политолог прокомментировал Лайфу шансы Парижа на получение с РФ царских долгов

Гаспарян предупредил, что Москва может ответить и автору инициативы "станет не очень комфортно на душе".

Политолог и историк Армен Гаспарян прокомментировал призыв французского депутата Франсиса Веркамера обязать Москву выплатить компенсации наследникам разорённых держателей облигаций, выданных Российской империей. Он припомнил парламентарию войну 1812 года.

— Я невероятно огорчён за тонкую душевную организацию этого французского депутата. И ещё более я огорчён за финансовые сложности, которые несут потомки людей, которые когда-то вложили деньги в предприятие Российской империи, которая не существует уже 102 года. Но если счёт пошёл на миллиарды франков, то я считаю, что долг, как известно, платежом красен: мы можем напомнить, сколько денег стоило восстановление Москвы в 1812 году, сколько вообще стоило восстановить страну после нашествия сюда Наполеона, выставить встречные иски, — сказал Гаспарян Лайфу.

Он назвал бесперспективными претензии на исторические компенсации спустя сто или более лет. По мнению политолога, французскому депутату просто захотелось "словить модный хайп". Эксперт предупредил, что Россия может ответить и Веркамеру "станет не очень комфортно на душе".

Напомним, в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать гособлигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы вложили в них в течение 30 лет около 15 млрд франков (порядка €53 млрд). В 1918 году по указу Владимира Ленина эти долги были списаны, но в 1997 году страны заключили договор, согласно которому Москва обязалась выплатить $400 млн французским вкладчикам.