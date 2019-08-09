"Шапито!" Выходка с флагом Украины в Крыму рассмешила пользователей соцсетей

Они отмечают, что инициаторы этой акции "подняли, сфоткали и тут же спрятали" жёлто-голубой стяг.

Богдан Ковалёв, советник председателя Херсонской областной государственной администрации, опубликовал в "Фейсбуке" фото и видео, на которых видно, как на горе у крымского города Судак возвышается украинский флаг. Политик заявил, что это дань памяти патриотов украинским военным, погибшим в Донбассе 6 августа.

Уровень организации этой акции не оценили пользователи соцсети. Они высмеяли активистов, которые установили флаг под покровом темноты в безлюдном месте.

— Подняли, сфоткали и тут же спрятали, — написал один из комментаторов.

— Шапито, — добавил другой.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Более 96% жителей полуострова проголосовали за его вхождение в состав России. В одном из своих заявлений президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос с регионом "закрыт окончательно".

Ранее Лайф писал об обещании нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым в состав Украины.