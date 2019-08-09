Названы возможные причины новых взрывов под Ачинском

Согласно предварительной информации, молнии попали в площадки для утилизации неразорвавшихся боеприпасов.

Новые взрывы вблизи артиллерийского арсенала в Ачинском районе Красноярского края произошли во время работ по разминированию разрушенного склада. Об этом сообщил Лайфу источник.

По неподтверждённой информации, молнии попали в площадки для утилизации неразорвавшихся боеприпасов, в результате чего произошло два взрыва. Также взрывы могли произойти в результате взаимодействия содержащегося в снарядах фосфора с водой во время ливня или во время тушения пожара с воздуха.

Дело в том, что во время первых взрывов на территории воинской части сдетонировали световые снаряды с фосфором, остатки этого вещества были рассыпаны буквально повсюду.

По последним данным, пять человек пострадали при новых взрывах под Ачинском. Жителей ближайших населённых пунктов эвакуируют.