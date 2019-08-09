В аптеках Архангельской области массово скупают йод

Жители региона в социальных сетях жалуются, что не могут найти средство в некоторых аптеках.

Местные СМИ и пользователи соцсетей в Архангельской области начали сообщать, что на полках аптек наблюдается нехватка йодосодержащих препаратов. Правительство региона заявляет, что к ним не поступало обращений о нехватке таких препаратов. А фармацевты говорят, что спрос вырос ненадолго в четверг. В ситуации разбиралось РИА "Новости".

— Обращений жителей региона в областной Минздрав не поступало, — ответили агентству на запрос в архангельском правительстве.

— Остались только йодосодержащие витамины, препараты йода вчера все раскупили, на складе их нет, мы хотели заказать, — рассказали в сети аптек "Фармация".

В сети "Ригла" рассказали, что спрос продолжался недолго. "Йодомарин" и другие препараты в аптеках остались.

Причиной интереса к таким препаратам стал взрыв на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области. Он произошёл во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Сообщалось, что в зоне ЧП на некоторое время поднимался радиационный фон. В Минобороны РФ это опровергли.