Адвокат оценил перспективы имущественного иска к организаторам беспорядков

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" требуют возместить ущерб, причинённый их объектам в ходе незаконных акций протеста.

Организаторы незаконных акций протеста, которые прошли в столице 27 июля, безусловно, должны привлекаться к имущественной ответственности. Так считает член Адвокатской палаты города Москвы Василий Бурдюг. Если транспортным предприятиям и городскому хозяйству был причинён ущерб, то участникам беспорядков придётся его возместить.

— Очевиден убыток за такие действия, поэтому иск правильный. Другое дело, что это небольшое число людей вряд ли может понести ответственность в полном размере. Возможно, к организаторам этого незаконного митинга логичнее было бы предъявить этот иск, — рассуждает эксперт.

Как юрист, он также прокомментировал действия полиции, которые можно было наблюдать в ходе несогласованных акций. По словам Бурдюга, правоохранители действовали в рамках полномочий, а вот нарушители порядка, даже если их вина подкрепляется видеосъёмкой или другими убедительными доказательствами, как правило, получают довольно мягкие сроки.

— Я видел, как человек бил ногами упавшего полицейского и получал за это три года — это очень мягкое и гуманное наказание. Нападение на полицейского — тяжкое преступление и должно караться серьёзно, — добавил адвокат.

Ранее Лайф сообщал, что ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, причинённого транспортным предприятиям и городскому хозяйству в ходе массовых беспорядков 27 июля. В отношении фигурантов соответствующего уголовного дела на данный момент подано исков на сумму 12,5 миллиона рублей.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников, после того как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.