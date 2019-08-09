Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском увеличилось до восьми

Количество пострадавших при новых взрывах вблизи военных складов под Ачинском увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице.
В медучреждении уточнили, что четверо раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском произошли взрывы. Лайф назвал возможные причины случившегося.
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