Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском увеличилось до восьми

Четверо раненых были госпитализированы, других отпустили на амбулаторное лечение.

Количество пострадавших при новых взрывах вблизи военных складов под Ачинском увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице.

В медучреждении уточнили, что четверо раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском произошли взрывы. Лайф назвал возможные причины случившегося.