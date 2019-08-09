"Взбесившийся" пикап с прицепом протаранил СТО — видео

Машина подлетела на кочке и упала на припаркованный автомобиль всего в паре шагов от механика.

В городе Спайсвуд в американском штате Техас водитель автомобиля с прицепом потерял управление и спровоцировал эпичное ДТП. Машина едва не придавила сотрудника автомастерской.

Работник вооружился инструментом и лёг под погрузчик, когда на горизонте появился "взбесившийся" пикап. Автомобиль съехал с дороги и буквально взлетел, наехав на кочку. Машина приземлилась на припаркованный у мастерской автомобиль всего в паре шагов от работника. Тот в ужасе подскочил и убежал. Что интересно, лёгкими травмами отделался и водитель пикапа.

Ранее сообщалось, что водителя "мерседеса" насмерть пронзило ограждением дороги при ДТП в Сочи.