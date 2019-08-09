Участник беспорядков не ответил на вопрос Лайфа, зачем он прикрывался ребёнком

Волонтёр штаба Любови Соболь взял на руки годовалого малыша своих знакомых, чтобы миновать оцепление.

Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин не стал отвечать на вопрос Лайфа о том, почему он прикрывался чужим ребёнком во время незаконной акции 27 июля.

Он некоторое время раздумывал над ответом, а затем решил просто перейти на оскорбления в адрес журналистов.

Ранее сегодня Басманный суд арестовал Сергея Фомина на два месяца — до 8 октября. По данным следствия, волонтёр штаба Любови Соболь взял на руки годовалого малыша своих знакомых и благополучно миновал оцепление. Он скрылся от правоохранителей за границей, но накануне вернулся и сдался властям.

СКР заводил дела против пары, которая использовала сына как реквизит на митинге.