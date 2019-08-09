В парламенте Крыма оценили украинский флаг над Судаком как провокацию

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что поднятие украинского флага над городом Судак является чистой провокацией. Он уверен, что его могли поднять на флагштоке только приехавшие в город на отдых украинцы.
— Данный инцидент может быть расценен, как провокация, ведь мы понимаем прекрасно, что украинский флаг, как государственный флаг может подниматься в республике Крым только такими провокаторами, которые не являются жителями республики Крым. По моему глубокому убеждению это приехавшие под видом туристов с Украины люди, для таких вот целей, — высказался в беседе с Лайфом парламентарий.
— В республике Крым проживают тысячи украинцев, права которых абсолютно соблюдены с точки зрения украинского языка, как государственного на территории республики Крым и конечно же с учетом бережного отношения к украинской культуре и другим ценностям. Эта откровенная провокация несет за собой в очередной раз попытку поспекулировать на Украине темой Крыма, — добавил Ганжара.
Сегодня утром фото и видео с поднятым над крымским Судаком флагом Украины опубликовал Богдан Ковалёв, советник председателя Херсонской областной государственной администрации на своей странице в "Фейсбуке".