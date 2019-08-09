"Аэрофлот" отменил рейсы между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна

Пассажиры, купившие билеты на самолёты, могут внести изменения в заказ или вернуть их.

Надвигающийся на побережье Китая супертайфун вынудил авиакомпанию "Аэрофлот" отменить рейсы из Москвы в Шанхай и обратно. Об изменениях сообщается на сайте авиаперевозчика.

— Из-за приближающегося к восточному побережью Китая супертайфуна "Лекима" "Аэрофлот" отменяет 9 августа рейс SU 208 Шереметьево — Шанхай и 10 августа рейс SU 209 Шанхай — Шереметьево, — говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие билеты на самолёты, могут внести изменения в заказ или вернуть их. В авиакомпании пообещали прибывших в аэропорт клиентов обеспечить "всем необходимым".

В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за надвигающегося супертайфуна. Согласно прогнозу, "Лекима" обрушится на провинцию Чжэцзян к завтрашнему утру.